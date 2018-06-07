Дело об убийстве журналиста Бузины будет рассматривать суд присяжных

Книга Если вам скажут, что я умер, не верьте…

Книга Если вам скажут, что я умер, не верьте…

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева назначил к разбирательству судом присяжных дело в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых обвиняют в убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины.

В мае Шевченковский районный суд Киева перенес на 7 июня предварительное заседание по уголовному делу об убийстве Бузины. На предварительном заседании суд должен был решить, можно ли приступить к рассмотрению уголовного дела по существу, отправить его в прокуратуру на дополнительное расследование или же закрыть.

"Сегодня, 7 июня, мной как председателем будет дано распоряжение секретарю судебного заседания о вызове присяжных в количестве семи человек", — заявила председательствующая на заседании в четверг судья Евгения Сидорова, ее слова приводит украинское агентство УНИАН.

Согласно решению, обвинительный акт будет рассматриваться в открытом режиме судом присяжных. Ранее на том, чтобы это дело рассматривал именно суд присяжных, настаивали адвокаты обвиняемых.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности связанную с профессиональной деятельностью журналиста.