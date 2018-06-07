Хорватские активисты "похоронили правосудие" перед зданием правительства

БЕЛГРАД, 7 июн — РИА Новости. НПО (неправительственная организация) "Объединение жертв хорватского правосудия" в четверг провела символические "похороны правосудия" на площади перед зданием правительства в Загребе.

Правозащитная организация, которая представляет интересы недовольных решениями судов граждан Хорватии, обманутых пайщиков и акционеров в середине мая объявила на официальной странице Facebоok приглашение на "траурное шествие" в нынешний четверг от муниципального суда в Загребе до здания правительства республики на Марковой площади (Markov trg).

"Приглашаем на проводы госпожи Правосудие в Республике Хорватия. Проводим ее на вечный покой как можно большим числом людей!", — призвали активисты в социальных сетях.

Днем в четверг собравшиеся около двух десятков человек с национальными флагами пронесли настоящий гроб с надписью "Правосудие" от здания суда до офиса кабинета министров Хорватии. Затем они поставили гроб перед самым входом в правительство страны. Участникам акции, которая привлекла большое внимание СМИ, не препятствовали полиция и служба безопасности кабмина.