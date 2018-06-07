В Таиланде задержали россиянина по обвинению в хранении детской порнографии

БАНГКОК, 7 июн – РИА Новости. Туристическая полиция Таиланда задержала 39-летнего гражданина России Алексея Фадеева по подозрению в хранении порнографических материалов, снятых с участием детей, сообщает в четверг интернет-версия газеты Nation со ссылкой на командование турполиции.
"При обыске в компьютере задержанного был найден большой объем непристойных фотографий детей", — сказал генерал, слова которого цитирует газета.
Следствие выясняет, распространялось ли детское порно с компьютера Фадеева. В случае если будут найдены доказательства такого распространения, гражданину РФ будут предъявлены дополнительные обвинения, сообщает Nation.
Задержание стало частью общенациональной операции по выявлению иностранных педофилов, находящихся в Таиланде, которую сейчас проводит туристическая полиция, заявил газете генерал-майор Хакпхан.