В Таиланде задержали россиянина по обвинению в хранении детской порнографии

БАНГКОК, 7 июн – РИА Новости. Туристическая полиция Таиланда задержала 39-летнего гражданина России Алексея Фадеева по подозрению в хранении порнографических материалов, снятых с участием детей, сообщает в четверг интернет-версия газеты Nation со ссылкой на командование турполиции.

Подозреваемый был задержан в среду в районе Пратамнак в курортном городе Паттайя, заявил командующий туристической полицией генерал-майор Сурачет Хакпхан.

"При обыске в компьютере задержанного был найден большой объем непристойных фотографий детей", — сказал генерал, слова которого цитирует газета.

Следствие выясняет, распространялось ли детское порно с компьютера Фадеева. В случае если будут найдены доказательства такого распространения, гражданину РФ будут предъявлены дополнительные обвинения, сообщает Nation.

Задержание стало частью общенациональной операции по выявлению иностранных педофилов, находящихся в Таиланде, которую сейчас проводит туристическая полиция, заявил газете генерал-майор Хакпхан.