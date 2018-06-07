В НАТО заявили, что контактируют с Россией по поводу учений в Балтике

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Оперативное командование НАТО находится в контакте с РФ в связи с проведением альянсом военных учений Baltops в Балтийском море и не ждет никаких инцидентов с опасным приближением российских кораблей к силам НАТО, заявил заместитель командующего Военно-морскими ударными силами и силами поддержки НАТО контр-адмирал Гай Робинсон.

"Мы проводим учения Baltops уже много лет, регулярно и по плану, и письменно уведомляем о своих действиях российский флот и воздушные силы, которые проявляют интерес к нашим учениям здесь. В последние годы они проходят без инцидентов, так что и сейчас мы не ждем ничего экстраординарного", — заявил Робинсон в ходе телефонного брифинга с журналистами, посвященного началу учений.

Крупнейшие морские учения НАТО пройдут в районе Балтийского моря с 4 по 15 июня, организаторами маневров являются силы ВМС и поддержки НАТО (STRIKFORNATO), которыми руководит из корабля штаба Mount Whitney командующий флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

Морские учения Baltops проводятся с 1972 года, их организует командование морских ударных сил и поддержки НАТО. Целью учений является демонстрация военно-морской составляющей Альянса в районе Балтийского моря.