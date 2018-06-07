Трамп перед саммитами в Канаде и Сингапуре вновь осудил "охоту на ведьм"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ироничным тот факт, что пока он будет отстаивать интересы США в Канаде и Сингапуре, на родине на него продолжают давить из-за предполагаемых связей с Россией.

"Разве не иронично? Готовлюсь к поездке на саммит G7 в Канаду, чтобы бороться за нашу страну в сфере торговли (у нас самые худшие торговые сделки, когда-либо сделанные), затем отправлюсь в Сингапур, чтобы встретиться с лидером КНДР и обсудить ядерную проблему… Но на родине у нас все еще находятся 13 сердитых демократов, продвигающих охоту на ведьм!" — написал Трамп в Twitter

Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Президент США Дональд Трамп в рамках "большой семерки" проведет важные двусторонние встречи, в числе которых встреча с премьер-министров Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в Сингапуре. Подписания каких-либо документов не ожидается, по словам американского лидера, ее целью будет "запустить процесс". В Москве неоднократно заявляли, что надеются на проведение саммита США-КНДР и желают сторонам успехов.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. В Кремле подобные обвинения назвали "абсолютно голословными".