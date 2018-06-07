Трамп перед саммитами в Канаде и Сингапуре вновь осудил "охоту на ведьм"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ироничным тот факт, что пока он будет отстаивать интересы США в Канаде и Сингапуре, на родине на него продолжают давить из-за предполагаемых связей с Россией.Twitter.
Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Президент США Дональд Трамп в рамках "большой семерки" проведет важные двусторонние встречи, в числе которых встреча с премьер-министров Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. В Кремле подобные обвинения назвали "абсолютно голословными".