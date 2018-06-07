На президентских выборах в Турции может понадобиться второй тур

АНКАРА, 7 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган лидирует в избирательной гонке в преддверии намеченных на 24 июня президентских выборов, его готовы поддержать 48,3% избирателей, но этого недостаточно для победы в первом туре, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим центром SONAR.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы

По данным опроса SONAR, за Индже готовы проголосовать 31,4% избирателей, за Акшенер — 9,5%, за Демирташа — 8,2%. Отмечается, что за последние две недели рейтинг Индже возрос на 10 процентных пунктов и достиг максимального показателя для его партии с 1977 года.

Опрос был проведен 29 мая — 3 июня в 26 провинциях Турции, всего было опрошено 3 тысячи человек.

SONAR — частная социологическая исследовательская компания, созданная в 1988 году. Оказывает консультационные услуги турецким политикам, декларируя при этом свою независимую от властей позицию.

Ранее в Турции были обнародованы итоги опроса, проведенного социологическим центром ORC, согласно которым Эрдоган может победить уже в первом туре, так как за него готовы проголосовать 53,4% избирателей. Как показал опрос ORC, Индже готовы поддержать 23,8% избирателей, Акшенер — 11,5%, Демирташа — 8,7%.