В МИД Венесуэлы прокомментировали введение односторонних санкций США

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Односторонние санкции США против Венесуэлы направлены на подрыв переговорного процесса между правительством страны и оппозицией, говорится в докладе министерства иностранных дел Венесуэлы, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Односторонние принудительные меры направлены на предотвращение и пресечение любой инициативы по осуществлению диалога между правительством и оппозицией и, следовательно, перекрывают путь конституционному, согласованному и мирному разрешению ситуации в Венесуэле", — говорится в докладе.

По мнению МИД Венесуэлы "саботаж, организованный США в части диалога, проводимого в Доминиканской Республике с 2017 по 2018 год…, показывает, что единственной приемлемой политикой администрации США является отстранение от власти президента Николаса Мадуро при помощи неконституционных и жестоких мер".

"США не стремятся к "восстановлению демократии" в Венесуэле, как они демагогично заявляют в своих публичных дискуссиях. Схема "экономической войны" направлена на провокацию хаоса и насилия, с тем, чтобы сделать страну неуправляемой и лишить легитимности конституционные, демократические и избирательные меры, спровоцировав "капитуляцию Чавизма", — подчеркивается в документе.

На выборах 20 мая победил действующий президент Николас Мадуро. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах. США и ОАГ (Организация американских государств) не признали результатов голосования.

Позднее президент США Дональд Трамп подписал указ, запретив американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны. Канада ввела дополнительные санкции против Венесуэлы в связи с прошедшими президентскими выборами. О намерении Евросоюза ввести в ближайшие недели санкции в отношении Венесуэлы сообщала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.