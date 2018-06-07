Президент Сербии обсудил с послом России нападения на косовских сербов

БЕЛГРАД, 7 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом России Александром Чепуриным участившиеся нападения на сербов в самопровозглашенной республике Косово, сообщил кабинет Вучича.

Сербский лидер днем провел с Чепуриным разговор за закрытыми дверями днем в четверг, главными темами встречи стали ситуация на севере Косово и Метохии и состояние диалога Белграда и Приштины.

"Президент Вучич выразил глубокую обеспокоенность участившимися нападениями на сербов на севере Косово, указав вместе с тем на необходимость достижения настоящего компромисса, а не решения, которое бы означало только давление на Сербию", — говорится в сообщении по итогам встречи.

Президент Сербии также высказал благодарность за "гостеприимство, оказанное в Москве президентом Владимиром Путиным" в день парада Победы и отметил, что стал первым иностранным государственным деятелем, которого российский президент принял в новом мандате.

В свою очередь посол РФ заявил, что поддержка Москвы суверенитету и территориальной целостности Сербии бесспорна и она "будет продолжена в ООН и других международных организациях". Он также подарил Вучичу футбольный мяч как символ ЧМ-2018 в России и пожелал успеха сербской сборной.