Украинский омбудсмен рассказала главе СПЧ об условиях содержания Вышинского

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова посетила в следственном изоляторе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и активистку движения "Волонтеры победы" Елену Одновол, говорится в сообщении на сайте Совета по правам человек.

Об итогах визита Денисова рассказала председателю СПЧ Михаилу Федотову.

"Денисова подробно рассказала об условиях их содержания, о том, какие темы они затрагивали в беседах, имеются ли у них жалобы на условия содержания, на методы ведения следствия, на недопуск адвокатов и так далее. Особо ее интересовал вопрос о состоянии здоровья Одновол, которая беременна", — сообщили в СПЧ.

Отмечается, что более подробную информацию омбудсмен отправит письмом.

Федотов, в свою очередь, пообещал помочь Денисовой в организации посещения украинца Романа Сущенко, приговоренного в России к 12 годам колонии за шпионаж.

Также обсуждались вопросы посещения главой СПЧ Вышинского и совместного визита к украинцу Олегу Сенцову, который содержится в колонии № 8 УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Дело Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Арест Одновол

В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам.

Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.