Финский депутат Канерва обсудил с Карасиным ситуацию на Украине

ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн — РИА Новости. Глава комитета по обороне парламента Финляндии, почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва рассказал РИА Новости, что обсудил ситуацию на востоке Украины с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным и гендиректором Российского совета по международным делам Андреем Кортуновым.

Встречи состоялись в ходе международного форума "Развитие парламентаризма", который проходил в Москве 4-5 июня.

"Заместитель министра иностранных дел Карасин рассказал о развитии условий безопасности на Украине. В ходе дискуссии также были рассмотрены возможности встречи с контактной группой по Украине", — рассказал Канерва.

В беседе Кортуновым были оценены условия для возможной миротворческой операции в Украине. По словам Канервы, условия должны обсуждаться либо в рамках ООН, либо в ОБСЕ.

Международный форум "Развитие парламентаризма" прошёл на ВДНХ в Москве 4-5 июня. Организатором мероприятия выступила Госдума России. В мероприятии участвовало 58 официальных парламентских делегаций.

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