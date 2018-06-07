Италия экстрадировала экстремиста, связанного с террористом Амри

РИМ, 7 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Италия выдворила на родину гражданина Туниса, связанного с берлинским террористом Анисом Амри, сообщает МВД страны.

Мужчина в 2016 году уже был экстрадирован из Италии, однако сумел вернуться на ее территорию. В мае его арестовали за нарушение запрета на въезд в страну.

30-летний гражданин Туниса подозревается в том, что входил в окружение террориста Аниса Амри, который в декабре 2016 года протаранил толпу на ярмарке в Берлине. Итальянские власти посчитали тунисца социально опасным, поскольку он "примыкал к экстремистским кругам".

В конце марта в Италии были арестованы пять человек, также связанных с Амри. Четверо обвиняются в организации нелегальной миграции и подделке документов: по версии следствия, через одного из них Амри должен был получить фальшивые документы в Италии. Пятый, уже содержащийся в тюрьме за контрабанду наркотиков палестинец, обвиняется в джихадистской пропаганде и вербовке потенциальных боевиков.

Таким образом, число приверженцев религиозного экстремизма, выдворенных с сопровождением до границы страны, с января 2015 года достигло 289 человек, с начала 2018 года было экстрадировано 52 человека, сообщает министерство.

В минувшую среду МВД Италии сообщило об экстрадиции марокканца, который в ходе заключения в Италии стал разделять идеи радикального ислама. 44-летнего мужчину высылали из страны в мае этого года, он вернулся на десять дней для участия в судебном заседании. Оказавшись на территории Италии, он пытался замести следы, но был обнаружен и отправлен на родину самолетом из Венеции.