В Харькове проверяют новые сообщения о минировании пяти бизнес-центров

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о минировании зданий пяти бизнес-центров в Харькове, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Накануне во вторник и среду, полиция Харькова также проверяла информацию о минировании пяти бизнес-центров в городе.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 7 июня около 10.50 (совпадает с мск). В сообщениях указано, что заминированы здания бизнес-центров на улицах академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и Московском проспекте", — говорится в сообщении пресс-службы.

На месте работают следственно-оперативные группы, эксперты и кинологическая служба.