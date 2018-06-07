КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Верховная рада Украины отправила в отставку министра финансов Александра Данилюка, такое решение в четверг поддержали 254 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Данилюк присутствовал на заседании Рады в четверг. "Надо принимать государственные решения, а не руководствоваться подростковыми комплексами, которые будут стоить государству миллиарды. С момента назначения министром я постоянно слышал претензии, что я являюсь защитником интересов международных организаций. Нет. Я защищаю интересы украинцев", — заявил он в парламенте перед голосованием.
После выступления Данилюка премьер вновь обратился к депутатам и призвал их поддержать представление на увольнение. "Я был бы доволен, если бы я говорил про успехи главы Минфина. Но только что министр финансов дал абсолютно непонятную мне по многим вопросам информацию… Я прошу сегодня вас как руководитель украинского правительства поддержать мое представление об отставке министра финансов Украины. Там сильная команда, мы будем нормально дальше работать", — сказал Гройсман.
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