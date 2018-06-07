КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Верховная рада Украины отправила в отставку министра финансов Александра Данилюка, такое решение в четверг поддержали 254 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман сообщил, что предложил Раде безотлагательно уволить Данилюка с должности министра финансов. В среду проект постановления об увольнении Данилюка был зарегистрирован в парламенте.

Данилюк присутствовал на заседании Рады в четверг. "Надо принимать государственные решения, а не руководствоваться подростковыми комплексами, которые будут стоить государству миллиарды. С момента назначения министром я постоянно слышал претензии, что я являюсь защитником интересов международных организаций. Нет. Я защищаю интересы украинцев", — заявил он в парламенте перед голосованием.

После выступления Данилюка премьер вновь обратился к депутатам и призвал их поддержать представление на увольнение. "Я был бы доволен, если бы я говорил про успехи главы Минфина. Но только что министр финансов дал абсолютно непонятную мне по многим вопросам информацию… Я прошу сегодня вас как руководитель украинского правительства поддержать мое представление об отставке министра финансов Украины. Там сильная команда, мы будем нормально дальше работать", — сказал Гройсман.

Ранее, по данным СМИ, на заседании правительства произошел скандал из-за того, что глава Минфина потребовал назначить его советника Яну Бугримовую на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. Премьер в этом отказал, после чего Данилюк покинул заседание. Данилюк также написал письмо послам "Большой семерки", в котором заявил, что имеет право формировать команду без согласования с премьером и президентом.

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