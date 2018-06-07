Первая леди популярнее среди французов, чем Макрон, пишут СМИ

ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. Первая леди Франции Брижит Макрон популярнее своего супруга Эммануэля Макрона, сообщает журнал Paris Match со ссылкой на данные социологического опроса Ifop.

Как отмечает издание, 67% французов поддерживают Брижит Макрон, в то время как президента Франции– 43%. Это вполне обычная ситуация для французского общества. Во время президентства Николя Саркози его супруга, певица и актриса Карла Бруни, также имела большую популярность среди французов. Так, в 2008 году поддержка Саркози была на уровне 37%, а Бруни – 68%, напоминает журнал.

Отмечается, что Брижит Макрон, которая старше своего супруга на 24 года, популярна как среди молодых людей (75% респондентов до 35 лет), так и среди старшего поколения (74% старше 65 лет). Согласно данным опубликованного опроса, Брижит в большей или меньшей степени поддерживают даже избиратели социалистов, республиканцев и партии "Непокорившаяся Франция".