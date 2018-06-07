ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские силовики целенаправленно вели огонь по линиям электропередачи, питающей Донецкую фильтровальную станцию, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в среду вечером в результате минометного обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Компания "Вода Донбасса" приняла решение остановить и законсервировать Донецкую фильтровальную станцию из-за продолжающихся обстрелов объекта и приостановки усиленного мониторинга этого района миссией ОБСЕ.

"Вчера (6 июня — ред.) украинские силовики из 92 отдельной механизированной бригады под командованием Кокорева с позиций в районе Авдеевки прицельно вели огонь по линиям электропередачи в Ясиноватском районе республики. В результате данного обстрела повреждена одна из высоковольтных линий электропередач, питающих Донецкую фильтровальную станцию", — сказал Басурин.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Работа станции за время конфликта в Донбассе приостанавливалась неоднократно из-за обстрелов.

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