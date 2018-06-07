Число жертв кораблекрушения в Тунисе увеличилось до 74

КАИР, 7 июн — РИА Новости. Спасители извлекли тела 74 жертв крушения судна с нелегальными мигрантами у побережья Туниса по состоянию на утро четверга, говорится в сообщении МВД этой страны.

"В результате поисковых работ были извлечены тела еще трех погибших, таким образом, всего было извлечено 74 тела", — отметили в МВД.

В ночь на воскресенье у берегов Туниса произошло крупное кораблекрушение — рыболовецкое судно, на борту которого, по некоторым данным, находились порядка 180 нелегальных мигрантов, затонуло в 16 морских милях от портового тунисского города Сфакс. К месту крушения были незамедлительно направлены спасатели. Береговым службам удалось спасти 68 человек, среди которых 60 тунисцев, а также граждане ряда других африканских стран.

Прокуратура Туниса начала расследование факта оказания незаконных услуг, которые привели к гибели людей. По результатам были отправлены в отставку десять местных сотрудников МВД, служившие в районе отправления судна с нелегалами. В среду стало известно, что со своего поста был уволен глава МВД Лотфи Брагим.