В ДНР прокомментировали предложение Авакова судить за "коллаборационизм"

ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Предложение главы МВД Украины Арсена Авакова судить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик за "коллаборационизм" подрывает процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и является безосновательным, заявила в четверг исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил судить за "коллаборационизм" руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также граждан, сражавшихся против украинской армии. Ранее ряд депутатов внесли на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект, который предполагает введение ответственности за "коллаборационизм". В документе "коллаборационистами" названы, в частности, лица, якобы сотрудничающие с РФ, а также "ведущие торгово-экономическую и информационно-психологическую войну" против Украины.

"В очередной раз украинские политики делают заявления, заведомо направленные на подрыв процесса мирного урегулирования",- сказала Никонорова.

Она напомнила, что ряд международных организаций, в том числе Красный крест признали конфликт в Донбассе гражданской войной, а не иностранной интервенцией.

"В этом отношении, говорить о каком-либо "коллаборационизме" безосновательно. Скорее самой украинской стороне стоило бы задуматься о смысле этого слова в контексте собственных действий по десуверенизации страны, таких как принятие ряда законодательных актов под иностранную диктовку, массовая продажа промышленного наследия, сращивание украинских силовых структур с западными спецслужбами", — добавила Никонорова.

По ее словам, руководство Украины "продолжает демонстрировать удивительное упорство в изобретении все новых и новых методов саботажа Минского процесса".

"В комплексе мер четко прописаны все необходимые шаги по урегулированию конфликта, включая амнистию, недопущения преследования, политические реформы. Поэтому мы уверены, что направь украинские власти подобное упорство на реализацию данного документа, конфликт был бы уже давно завершен", — добавила Никонорова.