Полиция назвала две основные версии пожара в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Украинская полиция рассматривает две основные версии пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщает агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
Второй вероятной причиной могло стать неосторожное обращение с огнем во время ремонта. В полиции пояснили, что речь идет о работах по обслуживанию железнодорожного пути, проходящего через зону. Там обнаружены обмотанные тканью и смоченные в смазочных материалах палки, которые, как предполагают правоохранители, использовались при ремонтных работах.
По данным госслужбы по ЧС, 5 июня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелась трава, площадь пожара оставила 12 гектаров. К вечеру следующего дня пожар удалось локализовать, а на сегодня его площадь сократилась до 0,8 гектара.
По факту пожара возбудили уголовное дело.