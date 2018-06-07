МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Катар полностью отвергает угрозы со стороны Саудовской Аравии начать военные действия в случае получения Катаром от РФ комплексов С-400, считает этот вопрос своим суверенным правом и делом только двух стран, сообщил в интервью РИА Новости посол Катара в Москве Фахд аль-Аттыйя.

В начале июня французская газета Monde опубликовала статью, в которой говорилось, что саудовский король Салман бен Абдель Азиз направил письма лидерам США и ЕС, в том числе французскому президенту Эммануэлю Макрону, с предупреждением о нанесении удара по Катару в случае покупки им российских зенитных ракетных систем С-400.

"Мы слышали о таких заявлениях в мировых СМИ, но мы в Катаре подтверждаем принцип суверенитета государств и их права оборонять себя и заключать законные сделки с другими странами. Таким образом, даже если заявление Саудовской Аравии было правдой, то мы отвергаем его полностью", — заявил аль-Аттыйя. Посол добавил, что мир не живет в "эпоху закона джунглей, основанного на угрозах".

"Мы постоянно сотрудничали с российской стороной по всем вопросам, в том числе оборонным, и Катар стремится укрепить эту сферу. Никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела России и Катара, это суверенное право… Я считаю, что эта позиция является грубым вмешательством во внутренние дела только России и Катара", — отметил дипломат.

Ранее посол аль-Аттыйя сообщал, что Доха обсуждает с Москвой возможность закупки систем противовоздушной обороны. СМИ уточняли, что у Катара есть предметный интерес к российской системе ПВО С-400.

Россия и Катар в прошлом году подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве во время визита в Доху министра обороны РФ Сергея Шойгу.