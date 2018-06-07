КС Испании отклонил апелляцию экс-главы женералитета Каталонии Пучдемона

МАДРИД, 7 июн – РИА Новости. Конституционный суд Испании отклонил апелляцию бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.
Принятие иска к рассмотрению и обжаловал Пучдемон, дожидающийся в настоящее время решения немецкого суда об экстрадиции в Испанию.
В судебном постановлении говорится, что "изначальные сомнения по поводу оспаривания процедуры были прояснены" после решения спикера парламента Роже Торрена отложить голосование по кандидатуре Пучдемона до рассмотрения апелляции, поскольку еще в январе КС заявил о недопустимости дистанционного обсуждения и утверждения кандидата. Тогда же суд заявил, что Пучдемон не только должен лично явиться в зал заседания, но и запросить разрешение у Верховного суда, который рассматривает его дело, связанное с незаконным проведением референдума о независимости 1 октября и провозглашением независимости парламентом 27 октября прошлого года.
В итоге парламент Каталонии 14 мая утвердил главой женералитета депутата от партии "Вместе за Каталонию" Кима Торру — одного из самых радикальных представителей движения за независимость. В программном выступлении Торра призывал "выполнить мандат 1 октября" (1 октября 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% из которых проголосовали за независимое государство) и создать "республику для всех".
Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. По этому обвинению им грозят до 30 лет тюремного заключения. Шесть человек объявлены в международный розыск, выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в мадридских тюрьмах.