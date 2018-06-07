КС Испании отклонил апелляцию экс-главы женералитета Каталонии Пучдемона

МАДРИД, 7 июн – РИА Новости. Конституционный суд Испании отклонил апелляцию бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.

В конце апреля КС принял к рассмотрению иск правительства Испании о незаконности утверждения главы женералитета парламентом автономного сообщества дистанционно или через представителя. Это означало невозможность проведения голосования по кандидатуре Пучдемона, на чем настаивали партии, выступающие за независимость автономного сообщества от Испании.

Принятие иска к рассмотрению и обжаловал Пучдемон, дожидающийся в настоящее время решения немецкого суда об экстрадиции в Испанию.

В судебном постановлении говорится, что "изначальные сомнения по поводу оспаривания процедуры были прояснены" после решения спикера парламента Роже Торрена отложить голосование по кандидатуре Пучдемона до рассмотрения апелляции, поскольку еще в январе КС заявил о недопустимости дистанционного обсуждения и утверждения кандидата. Тогда же суд заявил, что Пучдемон не только должен лично явиться в зал заседания, но и запросить разрешение у Верховного суда, который рассматривает его дело, связанное с незаконным проведением референдума о независимости 1 октября и провозглашением независимости парламентом 27 октября прошлого года.

В итоге парламент Каталонии 14 мая утвердил главой женералитета депутата от партии "Вместе за Каталонию" Кима Торру — одного из самых радикальных представителей движения за независимость. В программном выступлении Торра призывал "выполнить мандат 1 октября" (1 октября 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% из которых проголосовали за независимое государство) и создать "республику для всех".

Торра называет себя "исполняющим обязанности главы женералитета", поскольку легитимным главой правительства он считает Карлеса Пучдемона.

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. По этому обвинению им грозят до 30 лет тюремного заключения. Шесть человек объявлены в международный розыск, выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в мадридских тюрьмах.