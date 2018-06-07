В Кении разбился самолет, погибли десять человек

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Самолета кенийской авиакомпании Fly SAX, который накануне перестал выходить на связь, потерпел крушение, восемь пассажиров и два члена экипажа погибли, сообщает авиакомпания.

Ранее стало известно, что спасатели нашли обломки самолета.

"К несчастью, мы получили информацию от спасателей, достигших места катастрофы, о том, что никто не выжил", — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в среду диспетчеры в международном аэропорту имени Джомо Кениаты потеряли связь с самолетом, на борту которого находились восемь пассажиров и два члена экипажа. Самолет вылетел из города Китале и следовал в Найроби. На поиски воздушного судна была направлена поисково-спасательная команда. Сигналы с мобильных телефонов пилотов самолета удалось засечь в районе национального парка Абердэр.