В Кении разбился самолет, погибли десять человек

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Самолета кенийской авиакомпании Fly SAX, который накануне перестал выходить на связь, потерпел крушение, восемь пассажиров и два члена экипажа погибли, сообщает авиакомпания.
"К несчастью, мы получили информацию от спасателей, достигших места катастрофы, о том, что никто не выжил", — говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что в среду диспетчеры в международном аэропорту имени Джомо Кениаты потеряли связь с самолетом, на борту которого находились восемь пассажиров и два члена экипажа. Самолет вылетел из города Китале и следовал в Найроби. На поиски воздушного судна была направлена поисково-спасательная команда. Сигналы с мобильных телефонов пилотов самолета удалось засечь в районе национального парка Абердэр.