На учениях в Литве столкнулись четыре бронетранспортера

ВИЛЬНЮС, 7 июн — РИА Новости. Четыре бронетранспортера Stryker столкнулись в Литве, пострадали 13 американских военных, которые принимают участие в учениях на территории страны, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны балтийской республики.

"В четверг около 11.00 (совпадает с мск) в Пренайском районе на автодороге Пренай-Каунас в ДТП попали четыре бронемашины США Stryker, которые передвигались в колонне. По предварительным данным, травмы разного характера получили 13 военнослужащих США", — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают медики и полиция. Пострадавшие отправлены в Каунасскую клинику на профилактическую проверку. Автомобильная дорога Пренай-Каунас временно закрыта.

"Военнослужащие США принимают участие в проводимых в Литве в июне учениях "Удар меча 2018", — добавили в ведомстве.

С 6 по 9 июня на территории Литвы в рамках учений проходит передислокация второго кавалерийского полка сухопутных сил США — около 3 тысяч американских военных и 1,5 тысячи единиц техники будут передислоцированы из Германии в страны Балтии и Польшу. С 18 по 21 июня военнослужащие США вернутся с учений на места постоянной дислокации.