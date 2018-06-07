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Рада приняла закон об антикоррупционном суде, на котором настаивал МВФ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (63)
13:3707.06.2018
(обновлено: 14:38 07.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Верховная рада приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Решение поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Гройсман пригрозил уйти в отставку
После два депутата сообщили, что их карточки не сработали во время голосования. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что таким образом за законопроект проголосовали 317 депутатов. Теперь документ должен подписать президент.

В понедельник премьер-министр страны Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку, если Рада не примет закон.

Зачем Киеву новый закон

Создание антикоррупционного суда — одно из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

Штаб-квартира МВФ в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
МВФ отказался идти на уступки Украине‍
Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015-го перечислили первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов.

В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако он до сих пор не выделен.

Суть документа

Новый суд будет рассматривать уголовные дела против чиновников высокого ранга, подследственные Национальному антикоррупционному бюро. В том числе — дела по нецелевому использованию бюджетных средств, злоупотреблению властью, о незаконном обогащении и взяточничеству. Также суд займется делами о растрате имущества, хищении или вымогательстве оружия и боеприпасов.

Заседание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Закон определяет порядок отбора судей в антикоррупционный суд. Избирать судей будет Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ). Для оценки добропорядочности кандидатов ВККСУ на шесть лет сформирует общественный совет из шести международных экспертов.

Закон также предусматривает создание антикоррупционного суда и апелляционной палаты при самом суде.

Новое ведомство начнет работу после набора минимум 35 судей.

Споры вокруг закона

Первого марта Верховная рада приняла закон в первом чтении. В мае парламент приступил к рассмотрению поправок, однако их не приняли.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018 года
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Петр Порошенко заявлял, что в законе отражены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту отозвать документ и доработать его. Эксперты считают, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, законопроект устанавливает слишком высокие требования к кандидатам на должность судьи, что не позволит должным образом провести отбор.

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