В Донбассе завершили эвакуацию сотрудников Донецкой фильтровальной станции

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (79)

ЯСИНОВАТАЯ (Донецкая область, Украина), 7 июн — РИА Новости. Эвакуация сотрудников Донецкой фильтровальной станции закончена, внештатных ситуаций не зафиксировано, сообщил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее в четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что руководство компании "Вода Донбасса" приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции. Эвакуация рабочих проходила при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Эвакуация сотрудников Донецкой фильтровальной станции завершена. Информации об инцидентах и внештатных ситуациях не поступало", — сказал Якубов.

Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время автобус с сотрудниками фильтровальной станции в сопровождении автомобилей ОБСЕ и представителей ДНР в СЦКК въехал в Ясиноватую.