Глава МИД Армении ожидает новых встреч с Россией на высшем уровне

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ереван ожидает, что в ближайшее время пройдут новые контакты РФ и Армении на высшем уровне, заявил министр иностранных дел страны Зограб Мнацаканян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы настроены еще больше углублять и расширять наше тесное сотрудничество во всех областях, в том числе и в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Эти намерения уже были озвучены на встрече в верхах между премьер-министром Армении и президентом России в Сочи. Мы очень рады, что динамика этих встреч сохраняется, и мы ждем новых встреч в ближайшее время", — сказал дипломат.