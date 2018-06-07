Косовские сербы выступили против объединения таможни с Албанией

БЕЛГРАД, 7 июн — РИА Новости. Парламентская партия косовских сербов "Сербский список" выступила резко против решения депутатов самопровозглашенной республики Косово о таможенной унии с Албанией, назвав это частью "великоалбанской политики"

Косовский парламент в конце мая большинством голосов отменил контроль граждан на границе с Албанией и роуминг с этой страной. В минувший вторник 67 из 69 присутствовавших (всего 120 – ред.) депутатов законодательного собрания самопровозглашенной республики проголосовали за объединение таможни Косово и Албании. Партия нацменьшинства "Сербский список", которой принадлежит 9 мандатов, выступила резко против такого объединения.

"Таможенная уния для нас абсолютно неприемлема и представляет собой продукт политического насилия в парламенте в Приштине. "Сербский список" данное решение считает ясной демонстрацией так называемой великоалбанской политики. Данные действия подтверждают необходимость срочной встречи представителей "Сербского списка" и президента Сербии Александра Вучича", — говорится в сообщении движения.

Генеральный секретарь администрации сербского президента Никола Селакович заявил в четверг, что консультации представителей косовских сербов и Вучича по вопросу косовско-албанского сближения состоятся в ближайшее время.

"Формируются некоторые элементы реальной унии, но им не хватает короля, чтобы создать и персональную унию. Александр Вучич ранее предлагал сформировать таможенную унию на Западных Балканах, однако это предложение было отклонено", — отметил Селакович в четверг в эфире национального телевидения.

Глава самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи в ходе встречи с президентом Албании Илиром Мета в октябре 2017 года в Приштине попросил предоставить албанское гражданство для всех жителей Косово. Тогда вопрос остался открытым.

Приштина сейчас ожидает от Брюсселя введения безвизового режима для въезда своих граждан в ЕС, но либерализация постоянно откладывается.

Премьер Албании Эди Рама в апреле 2017 года заявил, что не исключает возможности объединения Албании и Косово, что, по его словам, вынужденно станет "альтернативой закрытым дверям ЕС". Слова Рамы затем повторил президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи, который пообещал, что "если ЕС закроет двери для Косово, все албанцы региона будут жить в одной стране".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.