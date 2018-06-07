Косовские сербы выступили против объединения таможни с Албанией

БЕЛГРАД, 7 июн — РИА Новости. Парламентская партия косовских сербов "Сербский список" выступила резко против решения депутатов самопровозглашенной республики Косово о таможенной унии с Албанией, назвав это частью "великоалбанской политики"
"Таможенная уния для нас абсолютно неприемлема и представляет собой продукт политического насилия в парламенте в Приштине. "Сербский список" данное решение считает ясной демонстрацией так называемой великоалбанской политики. Данные действия подтверждают необходимость срочной встречи представителей "Сербского списка" и президента Сербии Александра Вучича", — говорится в сообщении движения.
Генеральный секретарь администрации сербского президента Никола Селакович заявил в четверг, что консультации представителей косовских сербов и Вучича по вопросу косовско-албанского сближения состоятся в ближайшее время.
Глава самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи в ходе встречи с президентом Албании Илиром Мета в октябре 2017 года в Приштине попросил предоставить албанское гражданство для всех жителей Косово. Тогда вопрос остался открытым.
Приштина сейчас ожидает от Брюсселя введения безвизового режима для въезда своих граждан в ЕС, но либерализация постоянно откладывается.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.