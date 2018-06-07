Источник сообщил о задержании на Кипре бывшей российской чиновницы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывшая чиновница Россотрудничества Марина Солинова задержана на Кипре по запросу России, где ее заочно обвинили в аферах с государственными контрактами, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Несколько дней назад она была задержана на Кипре и арестована на 40 суток, за это время должен решиться вопрос о ее экстрадиции", — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание проводила дорожная полиция, и все вышло совершенно случайно. "Ее машину остановили на дороге, проверили документы, и оказалось, что она числится в базе Интерпола", — пояснил он.

Солинова обвиняется в мошенничестве при заключении госконтрактов. Ранее Мещанский суд Моквы заочно выдал санкцию на ее арест и объявление в международный розыск.

Согласно данным суда, в октябре 2017 года в отношении Солиновой вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой в двух крупных аферах.

Фабула обвинений пока неясна, но, судя по статье, бывшей чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы. Признает ли она себя виновной, не сообщается.