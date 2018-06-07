Треть немцев выступает за возвращение России в G8, показал опрос

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Более трети немцев выступают за присоединение России к формату G7. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом общественного мнения YouGov.

Отмечается, что мнения граждан Германии по вопросу возвращения России в состав G8 разделились — 37 процентов опрошенных выступают в поддержку данной инициативы, и 35 процентов — против.

При этом в большей степени хотят видеть Россию в G8 сторонники таких партий как "Альтернатива для Германии" и "Левые".

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возможности для присоединения России к формату G7 сейчас нет. По ее словам, Москва "нарушает нормы международного права", в то время как другие члены "Большой семерки" стараются их соблюдать.