Треть немцев выступает за возвращение России в G8, показал опрос

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Более трети немцев выступают за присоединение России к формату G7. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом общественного мнения YouGov.
При этом в большей степени хотят видеть Россию в G8 сторонники таких партий как "Альтернатива для Германии" и "Левые".
Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возможности для присоединения России к формату G7 сейчас нет. По ее словам, Москва "нарушает нормы международного права", в то время как другие члены "Большой семерки" стараются их соблюдать.