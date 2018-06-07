ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн – РИА Новости. Руководство конкурса "Евровидение" предпочитает, чтобы в 2019 году он проводился не в Иерусалиме, а в другом израильском городе, такое заявление распространили израильские продюсеры конкурса в СМИ.
В Европейском вещательном союзе (EBU) дали понять представителям израильской телерадиовещательной корпорации, что предпочли бы любой другой город Израиля в качестве места проведения конкурса "Евровидение-2019", но не Иерусалим. В EBU пояснили, что предпочитают город, который не будет вызывать политических или иных споров, пишет израильское издание "Исраэль ха-йом".
В четверг министр по делам культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила журналистам, что если конкурс не состоится в Иерусалиме, то Израиль должен отказаться от его проведения.
Ситуация с "Евровидением-2019" осложняется и в самом Израиле. О нежелательности проведения конкурса в Иерусалиме заявили лидеры ультраортодоксальных партий, посчитавших, что из-за него будет нарушена "святость субботы".
До сих пор место и дата проведения конкурса "Евровидения" не определены, и весь процесс подготовки находится на начальной стадии.