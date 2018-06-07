Операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской, заявил Аваков

КИЕВ. 7 июн – РИА Новости. Операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без привлечения армии, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, для проведения такой операции не нужно привлекать одновременно 40 тысяч миротворцев ООН, достаточно будет 2 тысяч.
С 2017 года идут дискуссии в возможности ввода в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.
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