Операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской, заявил Аваков

КИЕВ. 7 июн – РИА Новости. Операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без привлечения армии, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Когда мы говорим, что мы вернем оккупированные территории — это не простой процесс и не военная операция, это сложная операция, которая состоит из нескольких компонентов… Это, вероятнее всего, будет полицейская операция без применения вооруженных сил… Мы попробовали в МВД, СНБО обсуждать и дискутировать вокруг этой темы, как быть готовыми к такому механизму", — сказал Аваков в среду на форуме "Формула безопасности Украины. Продолжение", трансляцию которого ведет МВД Украины в Facebook

По его словам, для проведения такой операции не нужно привлекать одновременно 40 тысяч миротворцев ООН, достаточно будет 2 тысяч.

С 2017 года идут дискуссии в возможности ввода в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>