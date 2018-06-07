Парламент Молдавии не стал рассматривать декларацию о защите русского языка

КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Депутаты молдавского парламента отказались вносить в повестку дня проект Партии социалистов в защиту русского языка на территории страны.

Конституционный суд Молдавии 4 июня признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

Партия социалистов разработала Декларацию в защиту русского языка этническо-лингвистического достояния и предложила внести его в повестку дня парламента.

"Мы считаем, что парламент должен высказаться по поводу этого решения, а также призвать все государственные органы соблюдать конституционные положения, касающиеся функционирования языков в нашей стране. В декларации должны быть ясно обозначены гарантии для национальных меньшинств, чтобы не дестабилизировать ситуацию", — сказал депутат Владимир Цуркан, представляя проект.

Депутат правящей Демократической партии Сергей Сырбу в ответ заявил, что не видит проблемы, поскольку 95% положений закона о функционировании языков учитываются в других нормативных актах.

"У нас множество законов, которые предусматривают статус русского языка. Абсолютно ничего не изменилось, было бы несправедливо ссылаться на эту искусственно созданную проблему", — сказал он.

В итоге проект не набрал нужного количества голосов, чтобы быть внесенным в повестку дня.

Ранее эксперты отмечали, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".