Парламент Молдавии не стал рассматривать декларацию о защите русского языка

КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Депутаты молдавского парламента отказались вносить в повестку дня проект Партии социалистов в защиту русского языка на территории страны.
Партия социалистов разработала Декларацию в защиту русского языка этническо-лингвистического достояния и предложила внести его в повестку дня парламента.
"Мы считаем, что парламент должен высказаться по поводу этого решения, а также призвать все государственные органы соблюдать конституционные положения, касающиеся функционирования языков в нашей стране. В декларации должны быть ясно обозначены гарантии для национальных меньшинств, чтобы не дестабилизировать ситуацию", — сказал депутат Владимир Цуркан, представляя проект.
"У нас множество законов, которые предусматривают статус русского языка. Абсолютно ничего не изменилось, было бы несправедливо ссылаться на эту искусственно созданную проблему", — сказал он.
Ранее эксперты отмечали, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".