В Австралии угрожавшего взорвать самолет мужчину осудили на 12 лет тюрьмы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Суд в Австралии приговорил гражданина Шри-Ланки, задержанного в аэропорту австралийского Мельбурна в мае 2017 года за угрозы взорвать самолет авиакомпании Malaysia Airlines, к 12 годам тюремного заключения, сообщает австралийский новостной портал news.com.au.

Как передает портал, приговор в отношении мужчины был вынесен в четверг окружным судом штата Виктория. После освобождения мужчина будет депортирован в Шри-Ланку.

Инцидент с самолетом Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Мельбурна в Куала-Лумпур и был вынужден вернуться в аэропорт отправления, произошел 31 мая 2017 года. Как стало известно, один из пассажиров пытался попасть в кабину пилотов и заявлял, что у него бомба. Он пытался выдать за бомбу зарядное устройство для аккумулятора.

Позднее стало известно, что задержанный 25-летний Манодх Маркс страдал психическим заболеванием и через некоторое время после выписки из психиатрической клиники приобрел билет на самолет.