Президент Афганистана объявил перемирие с талибами*

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном перемирии с радикальным движением "Талибан"* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам.
"Перемирие является шансом для "Талибана"* понять, что их кампания насилия не завоевывает сердца и умы, а еще больше отчуждает афганский народ от их идей", — говорится в сообщении президента.
Как сообщил Гани, силы безопасности Афганистана "прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против террористической группировки "Исламское государство"* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами".
"Объявляя перемирие, мы выражаем силу афганского правительства и волю народа на мирное разрешение конфликта в Афганистане", — написал президент.
*Террористическая организация, запрещена в России