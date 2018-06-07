ВЕНА, 7 июн — РИА Новости. В России обеспокоены решением Конституционного суда Молдавии о пересмотре закона, закрепляющего за русским языком статус языка межнационального общения в стране, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Конституционный суд Молдавии 4 июня признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

"Весьма обеспокоены решением 4 июня Конституционного суда Молдавии о пересмотре закона, который закрепляет за русским языком статус языка межнационального общения в стране. Видимо, он мешает некоторым политическим силам в Молдавии. Предлагается, в частности, прекратить перевод на русский язык принимаемых законов, отменить право граждан обращаться на нем в органы власти. Такая затея уже вызвала протесты гражданского общества", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее назвал решение КС о русском языке политическим демаршем и заверил, что он останется языком межнационального общения в стране.