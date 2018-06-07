Премьер Армении готов к переговорам с президентом Азербайджана по Карабаху

ЕРЕВАН, 7 июн – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян подтвердил готовность к переговорам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, вновь заявив, что настаивает на участии в переговорном процессе непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Даже при большом желании, я не могу себе приписать мандат на ведение переговоров от имени народа Карабаха. Для этого нет ни правового, ни политического, ни нравственного обоснования… Народ Карабаха имеет свою власть, Национальное собрание, правительство и президента, и его может представлять его легитимный представитель", — заявил Пашинян в четверг во время обсуждения программы камбина в ходе внеочередного заседания парламента.

При этом он добавил, что готов вести переговоры с президентом Азербайджана в рамках Минской группы ОБСЕ, а до этого нужно сделать все для их повышения эффективности. Пашинян также отметил важность выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.