В США считают, что лидер КНДР опасается покушений на саммите в Сингапуре

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын обеспокоен вопросом обеспечения безопасности на предстоящем саммите с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре и опасается покушений, такого мнения придерживаются в США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой источники.

"Американские чиновники полагают, что Ким невероятно обеспокоен безопасностью на саммите и боится покушений", — рассказали источники агентства.

Ранее министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь подтвердил, что Сингапур возьмет на себя расходы по обеспечению безопасности, связанные с проведением саммита. Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в среду распространили уведомление, в котором сообщалось, что воздушное пространство Сингапура будет ограничено на время проведения планируемого саммита лидеров США и КНДР.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в Сингапуре. Подписания каких-либо документов не ожидается, по словам американского лидера, ее целью будет "запустить процесс". В Москве неоднократно заявляли, что надеются на проведение саммита США-КНДР и желают сторонам успехов.

Однако гарантий того, что саммит в Сингапуре состоится, пока нет. Недавно он уже был на грани срыва из-за обмена жесткими заявлениями между Вашингтоном и Пхеньяном. Тогда вице-президент США Майкл Пенс сказал, что не исключает "ливийского сценария" по отношению к КНДР. В ответ Пхеньян назвал Пенса "политическим болваном" и заявил, что может пересмотреть решение о саммите. После этого Трамп заявил, что сам отменяет встречу "из-за враждебных заявлений Пхеньяна". Вскоре он все-таки передумал, и саммит был подтвержден на 12 июня. Однако за несколько дней до встречи из США снова стали поступать провокационные заявления: адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани утверждает, что Ким Чен Ын "на коленях умолял" США о встрече с президентом. Реакции северокорейской стороны пока не последовало.

Если саммит все-таки состоится, одним из главных прорывов могла бы стать договоренность о мирном соглашении между США и КНДР. Две страны с начала 1950-х годов формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить договор о мире Вашингтон до этих пор отвергал, сохраняя в Южной Корее свои войска, численность которых превышает сейчас 28 тысяч человек.