СМИ узнали о скидках, предоставленные Макрону во время президентской гонки

ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон в бытность кандидатом на пост главы государства получил от ряда компаний льготные финансовые условия для проведения мероприятий в ходе президентской кампании, сообщает в четверг портал France Info.
Аналогичные истории, отмечается в публикации, произошли при оплате аренды еще нескольких залов во французской столице и за ее пределами, в частности, при аренде кораблика в Лионе.
Ранее расходы на президентскую кампанию Макрона уже вызывали вопросы журналистов, однако французская государственная комиссия, проверяющая счета избирательных кампаний, не нашла в них нарушений.
Позднее в четверг официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво напомнил, что результаты проверки кампаний кандидатов в президенты были "утверждены", "эти документы опубликованы" и ознакомиться с ними может каждый.