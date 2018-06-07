СМИ узнали о скидках, предоставленные Макрону во время президентской гонки

ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон в бытность кандидатом на пост главы государства получил от ряда компаний льготные финансовые условия для проведения мероприятий в ходе президентской кампании, сообщает в четверг портал France Info.

Так, за аренду двух театральных залов, в которых проводились мероприятия кандидата в президенты, команда Макрона заплатила по 3 тысячи евро, тогда как обычная цена составляет 13 тысяч евро. "Команда Макрона получила цену как минимум на 75% меньше той, которую объявили нам", — пишут авторы статьи.

Аналогичные истории, отмечается в публикации, произошли при оплате аренды еще нескольких залов во французской столице и за ее пределами, в частности, при аренде кораблика в Лионе.

Также сообщается, что команда кандидата в президенты получила значительную — в 30% — скидку на приобретение программного обеспечения NationBuilder. Эта многоцелевая платформа позволяет упростить работу команды, поддерживать сайт и рассылать сообщения. К ее использованию ранее прибегал Дональд Трамп в борьбе за пост президента США. Во Франции NationBuilder пользовались и другие кандидаты на должность главы государства, но никто из них, по данным портала, не получил таких ощутимых скидок — с 74 до 52 тысяч долларов.

Ранее расходы на президентскую кампанию Макрона уже вызывали вопросы журналистов, однако французская государственная комиссия, проверяющая счета избирательных кампаний, не нашла в них нарушений.

Позднее в четверг официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво напомнил, что результаты проверки кампаний кандидатов в президенты были "утверждены", "эти документы опубликованы" и ознакомиться с ними может каждый.