Защита Савченко обжаловала в суде разрешение Рады на ее арест

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Защита депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, обжаловала в суде разрешение парламента на её арест, сообщила в четверг пресс-служба депутата на ее странице в Facebook.

Парламент Украины в марте по представлению Генпрокуратуры лишил неприкосновенности внефракционного депутата Надежду Савченко, дав согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. В тот же день, депутату Савченко зачитали подозрение и задержали в здании Рады Украины.

Как говорится в сообщении пресс-службы, Савченко обжалует решение о привлечении ее к ответственности и аресте. "Стороной защиты народного депутата Надежды Савченко подан административный иск "О признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений". Ответчиком выступает Верховная рада", — говорится в сообщении.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.