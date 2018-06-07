Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сократилась до 0,8 гектара

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сократилась с 1,5 до 0,8 гектара, сообщила в четверг Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 7 июня продолжается тушение двух отдельных ячеек на общей площади около 0,8 гектара", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, к тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек, авиаций скинула уже 318 тонн воды, радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.