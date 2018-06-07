Японские фирмы переориентируются с США на Россию, рассказал политик

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В последние два года японские компании, привыкшие к сотрудничеству с американскими партнерами, стали ориентироваться на работу с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава партии "Дайти", бывший депутат японского парламента Мунэо Судзуки, которого называют неофициальным советником премьера Синдзо Абэ по отношениям с Россией.

"Что касается отношений (с Россией — ред.) в сфере энергетики, то здесь, конечно, всегда будут японские предприятия, которые будут проявлять тот или иной интерес к таким проектам. Но в целом я должен сказать, что японские компании, как правило, с учетом того, что у них преобладающий опыт сотрудничества с Америкой, достаточно медленно всегда эти вопросы решают на российском направлении", — сказал Судзуки, отвечая на вопрос о том, интересует ли японских инвесторов проект "Арктик СПГ-2".

"Но, как я понимаю, с позапрошлого года эта ценностная установка у японских компаний начала меняться именно в сторону России. Думаю, что сейчас шансы на участие этих компаний в российских проектах повышаются", — добавил он.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Завод планируется построить из трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

Отвечая на вопрос, о том готовы ли какие-то японские компании инвестировать в проект терминала для перевалки СПГ на Камчатке, который планирует строить "Новатэк", Судзуки заявил, что ему не известно о том, начали ли японские компании участвовать в этом проекте.

"Мне лично представляется, что сахалинские проекты – более реалистичная сфера. Они уже начаты, и они географически ближе к Японии. Поэтому, мне, конечно, было бы интереснее, если бы эти проекты сейчас приоритетным образом рассматривались и дело велось к тому, чтобы обеспечить стабильные поставки ресурсов в Японию", — сказал он.

В октябре 2017 года "Новатэк" и правительство Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве по созданию на территории края морского терминала по перегрузке СПГ. Планируемая мощность терминала — 20 миллионов тонн в год, но в перспективе она может быть увеличена до 40 миллионов тонн.

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