Посол Молдавии в США прокомментировала свою статью о России

КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Новый посол Молдавии в США Кристина Балан обещает в дальнейшем воздержаться от политических деклараций и намерена продвигать интересы всех граждан республики в рамках своих полномочий. Об этом дипломат заявила в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова.

Ранее в Интернете была опубликована статья Кристины Балан, которая вызвала неоднозначную реакцию в молдавских СМИ. В ней говорилось о необходимости сотрудничества Молдавии с США, а также в негативном ключе оценивалось сотрудничество с Россией. Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал статью Балан, подчеркнув, что "послы должны заниматься дипломатической, а не политической деятельностью"."Эта статья была написана до назначения меня на должность посла и в ней я выражала свою позицию как вице-председатель Демпартии. В понедельник я публично заявила, что подала заявление о приостановлении моего членства в ДПМ. А в должности посла Молдовы в США я буду избегать политических деклараций. На этом посту я намерена продвигать интересы всех граждан Республики Молдова ", — заявила посол корреспонденту Sputnik.

Декрет о назначении Балан на должность посла в США президент Молдовы Игорь Додон подписал 31 мая. Также глава государства подписал и верительные грамоты для передачи президенту США Дональду Трампу.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова>>