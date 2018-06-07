Киев разрешит прямой экспорт оружия на Украину

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Украина в ближайшее время разрешит прямой экспорт оружия и техники любых производителей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Я хочу анонсировать, что СНБО готовит решение о либерализации внешнеэкономической деятельности и мы планируем это решение принять в ближайшее время", — сказал он во время форума "Формула безопасности Украины. Продолжение", трансляцию которого ведет МВД страны в Facebook

Политик пояснил, что разрешение будет распространяться как на государственных, так и на частных производителей.

"Мы, безусловно, снимаем все ограничения на прямые контракты наших силовых структур, что касается закупки оружия за границей", — уточнил Турчинов.

Кроме того, украинским предприятиям разрешат импорт для обеспечения собственного производства техники и оружия.

Поставки вооружений на Украину

В прошлом году американская администрация одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов. В конце апреля официальный представитель Госдепа сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину. При этом Вашингтон подчеркнул, что Киев не может применять комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.

Позиция Москвы

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что поставки американского оружия Украине могут привести к обострению ситуации на востоке страны.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

Как не раз заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поставки оружия не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений.