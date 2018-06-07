Киев разрешит прямой экспорт оружия на Украину

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Украина в ближайшее время разрешит прямой экспорт оружия и техники любых производителей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.Facebook.
Политик пояснил, что разрешение будет распространяться как на государственных, так и на частных производителей.
"Мы, безусловно, снимаем все ограничения на прямые контракты наших силовых структур, что касается закупки оружия за границей", — уточнил Турчинов.
Кроме того, украинским предприятиям разрешат импорт для обеспечения собственного производства техники и оружия.
Поставки вооружений на Украину
В прошлом году американская администрация одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов. В конце апреля официальный представитель Госдепа сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину. При этом Вашингтон подчеркнул, что Киев не может применять комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.
Позиция Москвы
Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.
Как не раз заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поставки оружия не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений.