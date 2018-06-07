Меркель призвала Европу к настойчивости на фоне действий США

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС проявить большую настойчивость на фоне попыток США разрушить существующий мировой порядок.

По ее словам, в настоящее время помимо разрушительных последствий "раскола в НАТО" и выхода президента США Дональда Трампа из Парижского соглашения по климату появились новые разногласия по вопросам трансатлантической торговли и выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

"Все это подтверждает мнение, что мир меняется", — цитирует слова Меркель Bloomberg.

Она добавила, что в условиях, когда США переходят к политике изоляционизма, глобальные институты, такие как ЕС, должны снова "зарекомендовать себя". Кроме того, Меркель напомнила, что Европа сталкивается с такими вызовами, как глобальный финансовый, валютный и мигационный кризисы.