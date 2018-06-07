Министр обороны Украины встретится с генсеком НАТО

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг прибыл с визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где встретится с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Украины.

"Сегодня, 7 июня, начался визит министра обороны Украины, генерала армии Украины Степана Полторака в штаб-квартиру НАТО", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в рамках визита состоится встреча главы украинского оборонного ведомства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Также запланированы встречи с министрами обороны США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши в многостороннем формате, двусторонние встречи с министрами обороны Канады и Польши, участие Полторака в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО "Решительная поддержка" на уровне министров обороны.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Пока что Киев хочет получить план действий по членству в НАТО.