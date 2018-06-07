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В мире

В Донбассе решили приостановить работу Донецкой фильтровальной станции

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (73)
10:1407.06.2018
(обновлено: 10:40 07.06.2018)
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкДонецкая фильтровальная станция. Архивное фотоДонецкая фильтровальная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Руководство компании "Вода Донбасса" приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции, эвакуация рабочих пройдет при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ополченцы ДНР на территории Донецкого аэропорта
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

"Сотрудники станции отказались осуществлять ротацию по трассе "Н20" (дорога, ведущая к Донецкой фильтровальной станции) без непосредственного присутствия патруля СММ ОБСЕ. Руководством компании "Вода Донбасса" принято решение об остановке и консервации станции до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников", — завил представитель ведомства.

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Как пояснили в представительстве ДНР в СЦКК, эвакуация персонала объекта запланирована на четверг, 7 июня, и будет проходить в присутствии патруля ОБСЕ.

"Вчера вечером при личном содействии первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга получено согласие главы миссии  на выделение специального патруля для усиленного мониторинга эвакуации персонала Донецкой фильтровальной станции и проведения консервации станции. Мероприятие по эвакуации персонала станции запланировано на сегодня на 10.00 (время совпадает с московским)", — заявили в ведомстве.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что стороны конфликта должны найти компромиссное решение для безопасности персонала Донецкой фильтровальной станции в течение пяти дней. В противном случае возникает угроза гуманитарной катастрофы из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции.

Бойцы ополчения в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Руководство компании "Вода Донбасса" акцентировала внимание на том, что максимальный период недопущения гуманитарной катастрофы от остановки станции составляет пять дней. За это время стороны должны найти компромиссное и безопасное для жизни персонала решение по процедуре ротации без непосредственного участия СММ ОБСЕ", — отметили в ведомстве.

На данный момент стороны уже обмениваются возможными вариантами альтернативных процедур ротации рабочих смен на объекте. Процесс происходит при личном содействии первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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26909
Ну тогда ждем что Украина опять продвинится и её захватит
10:20
07.06.2018
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