В Иране заявили о скором начале эксплуатации центра по установке центрифуг

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Иран начнет эксплуатацию центра по установке центрифуг для обогащения урана в Натанзе в течение месяца, заявил вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Есть еще более крупное предприятие для осуществления параллельного и полного контроля над примерно 60 центрифугами в Натанзе, которое в последующие несколько недель начнет эксплуатироваться. Эксплуатация этого предприятия благодаря неустанным стараниям ученых страны начнется в течение максимум месяца", — заявил он в интервью телекомпании IRIB.

По словам Салехи, Иран также построит другой объект для размещения передовых центрифуг и центрифуг новейшего поколения IR-8, испытаниями которых, как сообщала ОАЭИ в начале 2017 года, занимался Тегеран. Глава Организации атомной энергетики отметил, что к настоящему моменту началось проектирование этого объекта.

Он добавил, что с запуском работы комплекса объектов в Натанзе Иран может выйти на уровень в 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг) в течение 10 месяцев.

Однако, по словам, Салехи это не означает, что Иран начинает массовое производство центрифуг, в то же время он не исключает, что такое возможно в случае распада Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала подготовку к обогащению урана на уровне 190 тысяч ЕРР. В свою очередь, Салехи сообщил, что увеличение мощностей по обогащению урана не будет выходить за рамки ядерной сделки и что ядерная деятельность страны носит мирный характер.