ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу в Подкарпатском воеводстве Польши, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на очевидцев.

"Водители, движущиеся утром по автостраде A4 в Подкарпатском воеводстве, с удивлением протирали глаза — на трассе между пунктами Жешув восточный и Жешув западный приземлился легкомоторный самолет", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, произошла поломка двигателя самолета. Участок шоссе, на котором он приземлился, находится недалеко от аэропорта Жешув-Ясенка. Самолет принадлежит авиационной школе.

В настоящее время пожарные проверяют, не произошло ли утечки топлива. О происшествии была проинформирована Комиссия по расследованию авиационных происшествий. Без ее решения невозможно убрать самолет с шоссе, из-за которого перекрыта одна полоса автострады.