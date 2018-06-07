ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу в Подкарпатском воеводстве Польши, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на очевидцев.
По предварительной информации, произошла поломка двигателя самолета. Участок шоссе, на котором он приземлился, находится недалеко от аэропорта Жешув-Ясенка. Самолет принадлежит авиационной школе.
В настоящее время пожарные проверяют, не произошло ли утечки топлива. О происшествии была проинформирована Комиссия по расследованию авиационных происшествий. Без ее решения невозможно убрать самолет с шоссе, из-за которого перекрыта одна полоса автострады.