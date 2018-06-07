Меланья Трамп верит своему мужу в скандале с порноактрисой, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Супруга президента США Меланья Трамп верит своему мужу, а не заявлениям порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд), которая утверждает, что имела связь с Дональдом Трампом, сообщает газета Hill со ссылкой на экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.
"Я уважаю женщин — красивых женщин и женщин с ценностями — но женщину, которая продает свое тело для сексуальной эксплуатации, я не уважаю. Скажите мне, какое разрушение она перенесла. Тот, кто продает свое тело за деньги, не имеет доброго имени", — цитирует издание Джулиани.
Как ранее сообщали СМИ, отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006-2007 годах.
После заявлений Джулиани Белый дом был вынужден признать, что в какой-то момент Трамп узнал о предназначении средств, хотя по-прежнему утверждал, что в момент передачи денег это не было известно Трампу.