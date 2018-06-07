В Афганистане неизвестные убили четырех человек во время молитвы в мечети

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вооруженные неизвестные убили четыре человека во время молитвы в мечети на юго-востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местных чиновников.

Инцидент произошел в одной из мечетей в центральной части провинции Хост. Также в результате атаки ранения получили еще три человека.

Подробности инцидента не уточняются.