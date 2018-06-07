МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо напомнил ему о сожжении Белого дома в 1814 году, сообщил телеканал CBC.

Разговор, который был посвящен введению США в отношении Канады пошлин на сталь и алюминий, состоялся 25 мая. По данным телеканала, Трюдо поставил под сомнение утверждение американского лидера, что новые тарифы обусловлены национальной безопасностью.

"Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?" — спросил в ответ Трамп.

Британские войска сожгли Белый дом в 1814 в ходе англо-американской войны. Территории современной Канады были в то время британской колонией, их жители участвовали в конфликте на стороне королевства.

В США 1 июня вступили в силу новые пошлины на импорт ряда металлов из Мексики, Канады и Евросоюза: на стальную продукцию 25% и на алюминиевую 10%. Трамп обвинил другие страны в том, что они слишком долго пользовались США, которые в итоге потеряли серьезную часть своей промышленности и рабочих мест.

Также сейчас идут переговоры с Канадой и Мексикой по изменению соглашения о зоне свободной торговли НАФТА.